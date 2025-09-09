https://1prime.ru/20250909/lekornyu-862034112.html
Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, пишут СМИ
Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, пишут СМИ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на пост главы правительства кандидатуру министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает телеканал BFMTV. Ранее премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Президент Республики выдвинул Себастьяна Лекорню его преемником на посту премьер-министра", - сообщает телеканал.
