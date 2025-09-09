Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/lekornyu-862034112.html
Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, пишут СМИ
Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, пишут СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на пост главы правительства кандидатуру министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает телеканал BFMTV. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T21:17+0300
2025-09-09T21:17+0300
политика
франция
эммануэль макрон
премьер-министр
кандидатура
себастьян лекорню
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b7919d3163d1809ec8709c7530ba65d1.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на пост главы правительства кандидатуру министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает телеканал BFMTV. Ранее премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Президент Республики выдвинул Себастьяна Лекорню его преемником на посту премьер-министра", - сообщает телеканал.
https://1prime.ru/20250909/frantsiya-861989658.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_27cdbedb2119bb637a7352d0287c473b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, эммануэль макрон, премьер-министр, кандидатура, себастьян лекорню
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, премьер-министр, Кандидатура, Себастьян Лекорню
21:17 09.09.2025
 
Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны, пишут СМИ

BFMTV: Макрон выдвинул на пост премьера кандидатуру министра обороны Лекорню

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© AFP / Ludovic Marin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на пост главы правительства кандидатуру министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
"Президент Республики выдвинул Себастьяна Лекорню его преемником на посту премьер-министра", - сообщает телеканал.
Французский политик Франсуа Байру - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
07:57
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль Макронпремьер-министрКандидатураСебастьян Лекорню
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала