Мадуро объяснил, почему США пошли на обострение в Карибском бассейне

Мадуро объяснил, почему США пошли на обострение в Карибском бассейне - 09.09.2025, ПРАЙМ

Мадуро объяснил, почему США пошли на обострение в Карибском бассейне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью RT, что США пошли на обострение ситуации в регионе из-за венесуэльских запасов энергоресурсов, а не из-за... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T10:40+0300

2025-09-09T10:40+0300

2025-09-09T10:54+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью RT, что США пошли на обострение ситуации в регионе из-за венесуэльских запасов энергоресурсов, а не из-за наркотрафика."Прежде всего, им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет - им нужны нефть, газ", - сказал Мадуро."У нас четвёртые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они и послали туда свои корабли. У нас четвёртые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они и послали туда свои корабли. Кроме того, мы обладаем, возможно, самыми большими запасами золота в мире. И это ещё не всё! 30 млн га плодородной земли, вода", - добавил президент Венесуэлы.Николас Мадуро в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США.Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.

