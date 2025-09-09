https://1prime.ru/20250909/navrotskiy-862006560.html

Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий

Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий - 09.09.2025, ПРАЙМ

Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий

Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T12:36+0300

2025-09-09T12:36+0300

2025-09-09T12:36+0300

политика

общество

украина

польша

великобритания

кароль навроцкий

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122755_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b6d1d4218975dcb2ea3f56b704cc574e.jpg

ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. "Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий. "Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20250828/es-861408997.html

украина

польша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, польша, великобритания, кароль навроцкий, мид рф, нато