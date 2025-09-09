https://1prime.ru/20250909/navrotskiy-862006560.html
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий - 09.09.2025, ПРАЙМ
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий
Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T12:36+0300
2025-09-09T12:36+0300
2025-09-09T12:36+0300
политика
общество
украина
польша
великобритания
кароль навроцкий
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122755_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b6d1d4218975dcb2ea3f56b704cc574e.jpg
ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. "Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий. "Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250828/es-861408997.html
украина
польша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122755_98:0:1919:1366_1920x0_80_0_0_20e40f51bf33f6cfec9d1a7fe6b329a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, польша, великобритания, кароль навроцкий, мид рф, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кароль Навроцкий, МИД РФ, НАТО
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий
Президент Польши Навроцкий заявил, что польские войска на Украине не нужны
ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.
"Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий.
"Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии