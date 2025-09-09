Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/navrotskiy-862006560.html
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий - 09.09.2025, ПРАЙМ
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий
Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T12:36+0300
2025-09-09T12:36+0300
политика
общество
украина
польша
великобритания
кароль навроцкий
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122755_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b6d1d4218975dcb2ea3f56b704cc574e.jpg
ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. "Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий. "Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250828/es-861408997.html
украина
польша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122755_98:0:1919:1366_1920x0_80_0_0_20e40f51bf33f6cfec9d1a7fe6b329a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, польша, великобритания, кароль навроцкий, мид рф, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кароль Навроцкий, МИД РФ, НАТО
12:36 09.09.2025
 
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий

Президент Польши Навроцкий заявил, что польские войска на Украине не нужны

© Фото : Official social media page of Karol NawrockiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 9 сен - ПРАЙМ. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.
"Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий.
"Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии
28 августа, 21:08
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАПОЛЬШАВЕЛИКОБРИТАНИЯКароль НавроцкийМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала