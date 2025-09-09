https://1prime.ru/20250909/neft-861993839.html
Нефть продолжила дорожать на решениях членов ОПЕК+
экономика
нефть
саудовская аравия
оаэ
казахстан
опек
saudi aramco
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают повышение понедельника на решениях ведущих участников ОПЕК+ относительно дальнейшей величины ограничения добычи, при этом наметившееся намерение Саудовской Аравии побороться за расширение доли рынка путём снижения своих отпускных цен может в дальнейшем привести к переходу к снижению и глобальных нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,65% относительно предыдущего закрытия, до 66,45 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 62,66 доллара. Инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся в воскресенье встречи представителей восьми стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, по итогам которой участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. При это как сообщило агентство Блумберг позднее, в понедельник, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии. Так, стоимость марки Arab Light на следующий месяц была понижена на 1 доллар за баррель, сильнее ожиданий аналитиков, и теперь она лишь на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. "Саудовская Аравия явно начала борьбу за долю рынка, в результате на рынке появилась высокая вероятность переизбытка предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi).
