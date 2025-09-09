Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа дала прогноз по средней цене нефти Brent в 2025 году - 09.09.2025
Петербургская биржа дала прогноз по средней цене нефти Brent в 2025 году
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Brent на условиях поставки Free on Board (FOB) в 2025 году составит 68,6 доллара за баррель, а российского сорта Urals - 57,67 доллара за баррель, следует из консенсус-прогноза, подготовленного Петербургской биржей (есть в распоряжении РИА Новости). Согласно таблице, в третьем квартале цена Brent составит 67,66 доллара за баррель, Urals - 59,11 доллара за баррель. В четвертом квартале - 67,67 доллара и 58,96 доллара за баррель соответственно. При этом, как ожидают аналитики, в 2026 году цена нефти немного вырастет - до 70,23 доллара за баррель Brent и до 59,96 доллара за Urals. В 2027 году она составит 72,02 и 64,51 доллара за баррель соответственно.
Экономика, Нефть
14:23 09.09.2025
 
Петербургская биржа дала прогноз по средней цене нефти Brent в 2025 году

Петербургская биржа: средняя цена нефти Brent в 2025 году составит $68,6 за баррель

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Brent на условиях поставки Free on Board (FOB) в 2025 году составит 68,6 доллара за баррель, а российского сорта Urals - 57,67 доллара за баррель, следует из консенсус-прогноза, подготовленного Петербургской биржей (есть в распоряжении РИА Новости).
Согласно таблице, в третьем квартале цена Brent составит 67,66 доллара за баррель, Urals - 59,11 доллара за баррель. В четвертом квартале - 67,67 доллара и 58,96 доллара за баррель соответственно.
При этом, как ожидают аналитики, в 2026 году цена нефти немного вырастет - до 70,23 доллара за баррель Brent и до 59,96 доллара за Urals. В 2027 году она составит 72,02 и 64,51 доллара за баррель соответственно.
Минфин оценил прогноз МЭР по цене на нефть
09:44
 
Экономика Нефть
 
 
