Цены на нефть ускорили рост после новостей о взрыве в Дохе - 09.09.2025
Цены на нефть ускорили рост после новостей о взрыве в Дохе
Цены на нефть ускорили рост после новостей о взрыве в Дохе - 09.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост после новостей о взрыве в Дохе
Мировые цены на нефть во вторник усилили рост после сообщения о прогремевшем в Дохе взрыве во время переговоров по перемирию в секторе Газа, свидетельствуют... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:31+0300
2025-09-09T16:31+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник усилили рост после сообщения о прогремевшем в Дохе взрыве во время переговоров по перемирию в секторе Газа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,71% относительно предыдущего закрытия - до 67,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,77%, до 63,36 доллара. До сообщений Brent дорожал примерно до 66,6 доллара, WTI - до 62,9 доллара. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырех взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы. Взрыв раздался в Дохе во время переговоров с делегацией ХАМАС по последнему предложению США по перемирию в секторе Газа, сообщил представитель ХАМАС.
16:31 09.09.2025
 
Цены на нефть ускорили рост после новостей о взрыве в Дохе

Цены на нефть возобновили рост на фоне сообщений о взрыве в Дохе

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник усилили рост после сообщения о прогремевшем в Дохе взрыве во время переговоров по перемирию в секторе Газа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,71% относительно предыдущего закрытия - до 67,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,77%, до 63,36 доллара. До сообщений Brent дорожал примерно до 66,6 доллара, WTI - до 62,9 доллара.
Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырех взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы.
Взрыв раздался в Дохе во время переговоров с делегацией ХАМАС по последнему предложению США по перемирию в секторе Газа, сообщил представитель ХАМАС.
Несколько взрывов прозвучали в столице Катара
16:10
 
