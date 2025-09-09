Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша получит кредит от ЕС на производство оружия - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250909/polsha-862025618.html
Польша получит кредит от ЕС на производство оружия
Польша получит кредит от ЕС на производство оружия - 09.09.2025, ПРАЙМ
Польша получит кредит от ЕС на производство оружия
Польша получит кредит от ЕС в размере 43,7 миллиарда евро на производство оружия в рамках кредитного инструмента ЕС SAFE, заявил на пресс-конференции... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:25+0300
2025-09-09T17:49+0300
вооружения
польша
ес
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Польша получит кредит от ЕС в размере 43,7 миллиарда евро на производство оружия в рамках кредитного инструмента ЕС SAFE, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс. "Я хотел бы выделить страны, которые проявили наибольший интерес к SAFE и получили наибольшее финансирование (в рамках SAFE – ред.): Польша - 43,7 миллиарда, Румыния - 16,7 миллиарда, Франция и Венгрия - 16,2 миллиарда, Италия - 14,9 миллиарда", - сказал он.В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что кредит в рамках SAFE можно будет выплачивать до 2070 года."В мире больше нет таких займов, ибо его выплата будет происходить на очень выгодных условиях, намного лучше, чем какие-либо. Выплаты мы начнем только через 10 лет после получения средств и это можно будет делать до 2070 года", - сказал министр.
https://1prime.ru/20250909/shvetsiya-862024261.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, ес, кредит
Вооружения, ПОЛЬША, ЕС, кредит
17:25 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
 
Польша получит кредит от ЕС на производство оружия

Кубилюс: Польша получит от ЕС кредит в 43,7 млрд евро на производство оружия

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Польша получит кредит от ЕС в размере 43,7 миллиарда евро на производство оружия в рамках кредитного инструмента ЕС SAFE, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс.
"Я хотел бы выделить страны, которые проявили наибольший интерес к SAFE и получили наибольшее финансирование (в рамках SAFE – ред.): Польша - 43,7 миллиарда, Румыния - 16,7 миллиарда, Франция и Венгрия - 16,2 миллиарда, Италия - 14,9 миллиарда", - сказал он.
В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что кредит в рамках SAFE можно будет выплачивать до 2070 года.
"В мире больше нет таких займов, ибо его выплата будет происходить на очень выгодных условиях, намного лучше, чем какие-либо. Выплаты мы начнем только через 10 лет после получения средств и это можно будет делать до 2070 года", - сказал министр.
Флаг Швеции
Швеция закупит у Польши переносные зенитно-ракетные комплексы
16:54
 
ВооруженияПОЛЬШАЕСкредит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала