Польша получит кредит от ЕС на производство оружия
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Польша получит кредит от ЕС в размере 43,7 миллиарда евро на производство оружия в рамках кредитного инструмента ЕС SAFE, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс. "Я хотел бы выделить страны, которые проявили наибольший интерес к SAFE и получили наибольшее финансирование (в рамках SAFE – ред.): Польша - 43,7 миллиарда, Румыния - 16,7 миллиарда, Франция и Венгрия - 16,2 миллиарда, Италия - 14,9 миллиарда", - сказал он.В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что кредит в рамках SAFE можно будет выплачивать до 2070 года."В мире больше нет таких займов, ибо его выплата будет происходить на очень выгодных условиях, намного лучше, чем какие-либо. Выплаты мы начнем только через 10 лет после получения средств и это можно будет делать до 2070 года", - сказал министр.
