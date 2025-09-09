Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье трех должностных лиц будут судить за хищение электричества
2025-09-09T03:22+0300
2025-09-09T03:22+0300
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Трое должностных лиц предстанут перед судом в Приморье за хищение электроэнергии на сумму более 230 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по региону. "СК Приморья завершил расследование уголовного дела о хищении электричества группой лиц на сумму свыше 230 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Установлено, что в период с 2017 по 2024 год обвиняемые - бывшие и действующие директора и учредители сетевой и энергосбытовой организаций - совершили хищение электроэнергии путем продажи потребителям. Полученные денежные средства они обратили в свою пользу и в пользу подконтрольных им организаций, распорядившись по своему усмотрению. В настоящее время уголовное дело объемом 72 тома направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщает прокуратура Приморья, на имущество фигурантов, в том числе на объекты электросетевого хозяйства, наложен арест на сумму свыше 66,5 миллионов рублей.
В Приморье трех должностных лиц будут судить за хищение электричества

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Трое должностных лиц предстанут перед судом в Приморье за хищение электроэнергии на сумму более 230 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по региону.
"СК Приморья завершил расследование уголовного дела о хищении электричества группой лиц на сумму свыше 230 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Установлено, что в период с 2017 по 2024 год обвиняемые - бывшие и действующие директора и учредители сетевой и энергосбытовой организаций - совершили хищение электроэнергии путем продажи потребителям. Полученные денежные средства они обратили в свою пользу и в пользу подконтрольных им организаций, распорядившись по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело объемом 72 тома направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщает прокуратура Приморья, на имущество фигурантов, в том числе на объекты электросетевого хозяйства, наложен арест на сумму свыше 66,5 миллионов рублей.
 
