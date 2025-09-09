Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приморье заключило восемь соглашений о новых инвестпроектах на ВЭФ - 09.09.2025
Приморье заключило восемь соглашений о новых инвестпроектах на ВЭФ
Приморье заключило восемь соглашений о новых инвестпроектах на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края. "Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых восемь – о новых инвестиционных проектах на 38,1 миллиарда рублей,… среди которых гостиничный комплекс, завод по изготовлению металлоконструкций, комплекс семейного отдыха и другие", - говорится в сообщении. Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве, многие из них касаются социально-экономического развития региона, а также восемь в сфере образования и четыре – о социальном партнёрстве с бизнесом. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
россия, мировая экономика, приморье, приморский край, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края.
"Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых восемь – о новых инвестиционных проектах на 38,1 миллиарда рублей,… среди которых гостиничный комплекс, завод по изготовлению металлоконструкций, комплекс семейного отдыха и другие", - говорится в сообщении.
Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве, многие из них касаются социально-экономического развития региона, а также восемь в сфере образования и четыре – о социальном партнёрстве с бизнесом.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
 
