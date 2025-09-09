https://1prime.ru/20250909/putin-862002158.html

На Западе выступили с призывом после заявления Путина

На Западе выступили с призывом после заявления Путина - 09.09.2025, ПРАЙМ

На Западе выступили с призывом после заявления Путина

Главе Белого дома Дональду Трампу после слов президента России Владимира Путина о конфликте на Украине стоит удвоить дипломатические усилия, пишет Responsible...

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу после слов президента России Владимира Путина о конфликте на Украине стоит удвоить дипломатические усилия, пишет Responsible Statecraft. На саммите ШОС Путин заявил, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно."Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению войны в Украине. Но для этого ему нужно будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Россию", — говорится в публикации.Кроме того, Трампу следует удвоить дипломатические усилия, инициировав переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, этот шаг может быть непопулярным, но реальные переговоры должны начаться когда-нибудь, пишет RS.Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.При этом глава киевского режима отказался приехать на переговоры в Москву.

