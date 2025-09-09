На Западе выступили с призывом после заявления Путина
RS: Трампу после слов Путина об Украине нужно удвоить дипломатические усилия
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу после слов президента России Владимира Путина о конфликте на Украине стоит удвоить дипломатические усилия, пишет Responsible Statecraft.
На саммите ШОС Путин заявил, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно.
"Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению войны в Украине. Но для этого ему нужно будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Россию", — говорится в публикации.
Кроме того, Трампу следует удвоить дипломатические усилия, инициировав переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, этот шаг может быть непопулярным, но реальные переговоры должны начаться когда-нибудь, пишет RS.
Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
При этом глава киевского режима отказался приехать на переговоры в Москву.
