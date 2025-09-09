Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с призывом после заявления Путина
Спецоперация на Украине
На Западе выступили с призывом после заявления Путина
2025-09-09T11:10+0300
2025-09-09T11:10+0300
© РИА Новости . Александр Вильф | Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Главе Белого дома Дональду Трампу после слов президента России Владимира Путина о конфликте на Украине стоит удвоить дипломатические усилия, пишет Responsible Statecraft.

На саммите ШОС Путин заявил, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно.
Сотрудники компании Нафтогаз. - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
"Придется померзнуть": Украина на грани, ЕС бессилен
07:07
"Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению войны в Украине. Но для этого ему нужно будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Россию", — говорится в публикации.

Кроме того, Трампу следует удвоить дипломатические усилия, инициировав переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, этот шаг может быть непопулярным, но реальные переговоры должны начаться когда-нибудь, пишет RS.

Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.

При этом глава киевского режима отказался приехать на переговоры в Москву.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста
Вчера, 08:57
 
