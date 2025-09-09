https://1prime.ru/20250909/rosimuschestvo-862006281.html
Росимущество стало владельцем 50 процентов "Рижского хлеба"
2025-09-09T12:18+0300
экономика
бизнес
россия
ивановская область
латвия
росимущество
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862006125_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_d0e6e02548b9350efd61eb1c9b74da2a.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Государство в лице Росимущества 22 августа стало владельцем 50% долей ООО "Рижский хлеб", зарегистрированного в Ивановской области; ранее доля принадлежала иностранцу-соучредителю Нормундсу Бомису, следует из данных ресурса "БИР-Аналитик". В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, в доход РФ обращено 50% долей ООО "Рижский хлеб", которые принадлежат гражданину Латвии. Как следовало из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО "Рижский хлеб". "Учредители: Росимущество ... Доля в УК: 50%, Дата внесения записи: 22.08.2025 год", - следует из "БИР-Аналитик". Отмечается, что вторая половина осталась под владением гражданина РФ Сергейса Сиренко, который является соучредителем компании с 2008 года. Директором компании осталась Елена Улитина.
ивановская область
латвия
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Государство в лице Росимущества 22 августа стало владельцем 50% долей ООО "Рижский хлеб", зарегистрированного в Ивановской области; ранее доля принадлежала иностранцу-соучредителю Нормундсу Бомису, следует из данных ресурса "БИР-Аналитик".
В середине августа суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, в доход РФ обращено 50% долей ООО "Рижский хлеб", которые принадлежат гражданину Латвии.
Как следовало из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО "Рижский хлеб".
"Учредители: Росимущество ... Доля в УК: 50%, Дата внесения записи: 22.08.2025 год", - следует из "БИР-Аналитик".
Отмечается, что вторая половина осталась под владением гражданина РФ Сергейса Сиренко, который является соучредителем компании с 2008 года. Директором компании осталась Елена Улитина.
