Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/rossija-861988389.html
Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД
Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД - 09.09.2025, ПРАЙМ
Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД
Иностранных граждан могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, совершенных в РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T06:29+0300
2025-09-09T06:29+0300
бизнес
общество
россия
рф
москва
киргизия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861988389.jpg?1757388549
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Иностранных граждан могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, совершенных в РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в федеральном законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", въезд иностранцу в РФ может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения. В одном постановлении, имеющемся у РИА Новости, изложено, что иностранный гражданин по фамилии Макарян, проживавший в России с 2022 года вместе с гражданской супругой и ребенком, в 2023 году дважды был привлечен к ответственности по статье 12.29 КоАП ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"). На этом основании в 2024 году Отдел по вопросам миграции отдела МВД России одного из районов Москвы принял решение о неразрешении Макаряну въезда в Россию на три года. Мужчина пытался оспорить это решение в суде, подчеркивал, что "действительно были штрафы ГИБДД, нарушения совершал непреднамеренно, без злого умысла, штрафы оплатил в полном объеме". Иск был оставлен без удовлетворения, сообщается в материалах. В другом постановлении говорится, что гражданин Киргизии Сарыбаев в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, в 2024 году – за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении также было принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на три года, просьбу об отмене решения суд отклонил, говорится в материалах. В иске Сарыбаев утверждал, что был официально трудоустроен РФ и исправно платил налоги. РИА Новости изучило более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с правилами дорожного движения. Решение о неразрешении въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за управления автомобилем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, из-за непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также других нарушений, связанных с управлением автомобилем и поведением на дороге.
рф
москва
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, москва, киргизия, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, КИРГИЗИЯ, МВД
06:29 09.09.2025
 
Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД

Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений ПДД

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Иностранных граждан могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, совершенных в РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в федеральном законе "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", въезд иностранцу в РФ может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения.
В одном постановлении, имеющемся у РИА Новости, изложено, что иностранный гражданин по фамилии Макарян, проживавший в России с 2022 года вместе с гражданской супругой и ребенком, в 2023 году дважды был привлечен к ответственности по статье 12.29 КоАП ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"). На этом основании в 2024 году Отдел по вопросам миграции отдела МВД России одного из районов Москвы принял решение о неразрешении Макаряну въезда в Россию на три года. Мужчина пытался оспорить это решение в суде, подчеркивал, что "действительно были штрафы ГИБДД, нарушения совершал непреднамеренно, без злого умысла, штрафы оплатил в полном объеме". Иск был оставлен без удовлетворения, сообщается в материалах.
В другом постановлении говорится, что гражданин Киргизии Сарыбаев в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, в 2024 году – за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении также было принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на три года, просьбу об отмене решения суд отклонил, говорится в материалах. В иске Сарыбаев утверждал, что был официально трудоустроен РФ и исправно платил налоги.
РИА Новости изучило более десяти постановлений, в которых речь шла о нарушении и других статей КоАП, связанных с правилами дорожного движения. Решение о неразрешении въезда на три года было вынесено в отношении ряда иностранцев из-за управления автомобилем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, из-за непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также других нарушений, связанных с управлением автомобилем и поведением на дороге.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФМОСКВАКИРГИЗИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала