В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
2025-09-09T20:59+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена второй раз во вторник в 13.05 мск "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
севастополь
