https://1prime.ru/20250909/sevastopol-862033686.html

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - 09.09.2025, ПРАЙМ

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T20:59+0300

2025-09-09T20:59+0300

2025-09-09T20:59+0300

происшествия

севастополь

морской пассажирский транспорт

ограничения

работа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861107256_0:28:3545:2022_1920x0_80_0_0_bbc9e68258110cf61f8a6d43c08b2524.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена второй раз во вторник в 13.05 мск "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250902/sevastopol-861668637.html

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, морской пассажирский транспорт, ограничения, работа