В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - 09.09.2025
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
2025-09-09T20:59+0300
2025-09-09T20:59+0300
происшествия
севастополь
морской пассажирский транспорт
ограничения
работа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена второй раз во вторник в 13.05 мск "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
севастополь
севастополь, морской пассажирский транспорт, ограничения, работа
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, морской пассажирский транспорт, ограничения, работа
20:59 09.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов была приостановлена второй раз во вторник в 13.05 мск
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт
2 сентября, 20:01
 
Происшествия
 
 
