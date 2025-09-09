https://1prime.ru/20250909/sevastopol-862035096.html

Морской транспорт Севастополя приостановил движение третий раз за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя третий раз за вторник приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром. Утром в Севастополе катера и паромы уже приостанавливали работу, в этот момент в регионе объявлялась воздушная тревога. Позднее днем работа катеров и паромов снова приостанавливалась.

