Морской транспорт Севастополя приостановил движение третий раз за день - 09.09.2025
https://1prime.ru/20250909/sevastopol-862035096.html
Морской транспорт Севастополя приостановил движение третий раз за день
происшествия
севастополь
морской пассажирский транспорт
работа
ограничения
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя третий раз за вторник приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром. Утром в Севастополе катера и паромы уже приостанавливали работу, в этот момент в регионе объявлялась воздушная тревога. Позднее днем работа катеров и паромов снова приостанавливалась.
севастополь
севастополь, морской пассажирский транспорт, работа, ограничения
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, морской пассажирский транспорт, работа, ограничения
22:08 09.09.2025
 
Морской транспорт Севастополя приостановил движение третий раз за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя третий раз за вторник приостановил работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
Утром в Севастополе катера и паромы уже приостанавливали работу, в этот момент в регионе объявлялась воздушная тревога. Позднее днем работа катеров и паромов снова приостанавливалась.
