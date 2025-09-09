https://1prime.ru/20250909/siluanov-861998148.html
Минфин оценил прогноз МЭР по цене на нефть
Минфин оценил прогноз МЭР по цене на нефть - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минфин оценил прогноз МЭР по цене на нефть
09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.
