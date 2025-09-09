Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин оценил прогноз МЭР по цене на нефть - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минфин оценил прогноз МЭР по цене на нефть
экономика
нефть
антон силуанов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.
нефть, антон силуанов
Экономика, Нефть, Антон Силуанов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по цене на нефть является взвешенным, позволяет балансировать бюджет РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, он достаточно взвешенный, 59 (долларов за баррель - ред.) где-то 60 в последующие годы позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать прогноз нефтегазовых доходов", - сказал он в эфире радио РБК.
ЭкономикаНефтьАнтон Силуанов
 
 
