Стубб назвал четыре возможных направления гарантий безопасности Украины

Европейские страны рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях, заявил президент Финляндии Александр Стубб. | 09.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европейские страны рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Что касается поддержки Европы, то в военной сфере есть четыре простых направления. Одно - на земле, другое - в воздухе, третье - на море, и четвертое - разведка или даже космос. И в каждом из них есть от 10 до 20 различных способов участия", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия главы Финляндии. Стубб в очередной раз заявил, что Финляндия примет участие в гарантиях "тем или иным образом". Ранее Стубб заявил по итогам встречи "коалиции желающих" 4 сентября, что Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, на данный момент речь не идет об отправке финских военных на Украину. Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина, финляндия, европа, кароль навроцкий, дональд трамп, владимир зеленский, нато, мид рф