Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250909/ukraina-861987041.html
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине
Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T04:25+0300
2025-09-09T04:25+0300
спецоперация на украине
киев
запад
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.“Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, &lt;…&gt; полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине”, — сказал он.Чтобы прекратить это, считает Дэвис, необходимо, чтобы в Киеве и на Западе осознали бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией.По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250908/rossiya-861935033.html
киев
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, запад, украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, Киев, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
04:25 09.09.2025
 
"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине

Дэниел Дэвис: Украина проигрывает, так как ее власти оторваны от реальности

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
“Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, <…> полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине”, — сказал он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Чтобы прекратить это, считает Дэвис, необходимо, чтобы в Киеве и на Западе осознали бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией.
По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине.
"Это нелепо": на Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России
Вчера, 03:35
 
Спецоперация на УкраинеКиевЗАПАДУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала