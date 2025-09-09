https://1prime.ru/20250909/ukraina-861987041.html

"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине

"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине - 09.09.2025, ПРАЙМ

"Нет шансов на выживание": в США раскрыли, что произошло на Украине

Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале...

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Запад и Киев полностью оторваны от реальности, поэтому Украина проигрывает в конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.“Нет логически обоснованных шансов на выживание украинского государства. Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, <…> полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине”, — сказал он.Чтобы прекратить это, считает Дэвис, необходимо, чтобы в Киеве и на Западе осознали бесперспективность дальнейшей борьбы с Россией.По данным Минобороны, всего за сутки потери ВСУ превысили 1340 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, 13 боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств.

