"Оборона рухнула". В США забили тревогу из-за происходящего на Украине - 09.09.2025
Спецоперация на Украине
"Оборона рухнула". В США забили тревогу из-за происходящего на Украине
"Оборона рухнула". В США забили тревогу из-за происходящего на Украине - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Оборона рухнула". В США забили тревогу из-за происходящего на Украине
Украины нет никаких возможностей для противостояния России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:28+0300
2025-09-09T17:28+0300
спецоперация на украине
украина
россия
скотт риттер
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. У Украины нет никаких возможностей для противостояния России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Реальность на земле такова, что русские доминируют и наступают. В то же время в воздухе Россия может нанести удар по любой цели, которой захочет, в любое время, и Украина ничего не сможет с этим сделать. Западная противовоздушная оборона рухнула. У Украины нет средств противовоздушной обороны, нет денег, нет оружия", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции. В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.
украина
украина, россия, скотт риттер
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Скотт Риттер
17:28 09.09.2025
 
"Оборона рухнула". В США забили тревогу из-за происходящего на Украине

Риттер: Украина не может противостоять России ни на земле, ни в воздухе

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. У Украины нет никаких возможностей для противостояния России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Реальность на земле такова, что русские доминируют и наступают. В то же время в воздухе Россия может нанести удар по любой цели, которой захочет, в любое время, и Украина ничего не сможет с этим сделать. Западная противовоздушная оборона рухнула. У Украины нет средств противовоздушной обороны, нет денег, нет оружия", — сказал он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
1 сентября, 17:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСкотт Риттер
 
 
