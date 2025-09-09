https://1prime.ru/20250909/ukraina-862026314.html

"Оборона рухнула". В США забили тревогу из-за происходящего на Украине

"Оборона рухнула". В США забили тревогу из-за происходящего на Украине

спецоперация на украине

украина

россия

скотт риттер

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. У Украины нет никаких возможностей для противостояния России ни на земле, ни в воздухе, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Реальность на земле такова, что русские доминируют и наступают. В то же время в воздухе Россия может нанести удар по любой цели, которой захочет, в любое время, и Украина ничего не сможет с этим сделать. Западная противовоздушная оборона рухнула. У Украины нет средств противовоздушной обороны, нет денег, нет оружия", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции. В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.

украина

