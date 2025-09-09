https://1prime.ru/20250909/zelenskiy-861988143.html

"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский готовится к поражению, в эфире своего YouTube-канала.

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский готовится к поражению, в эфире своего YouTube-канала. В понедельник в интервью ABC News Зеленский обсудил завершение конфликта и выбор места для встречи с президентом России Владимиром Путиным.“Он сказал: “Если Украина не завоевана русскими полностью, это победа”. И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Складывается ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу”, — пояснил он.Меркурис также полагает, что предложенный ранее Зеленским мирный план больше не актуален: глава киевского режима фактически публично отказался от него.В июне Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Президент считает, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.

