"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский готовится к поражению, в эфире своего YouTube-канала. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T06:10+0300
2025-09-09T06:10+0300
2025-09-09T06:10+0300
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский готовится к поражению, в эфире своего YouTube-канала. В понедельник в интервью ABC News Зеленский обсудил завершение конфликта и выбор места для встречи с президентом России Владимиром Путиным.“Он сказал: “Если Украина не завоевана русскими полностью, это победа”. И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Складывается ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу”, — пояснил он.Меркурис также полагает, что предложенный ранее Зеленским мирный план больше не актуален: глава киевского режима фактически публично отказался от него.В июне Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Президент считает, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
