"Аэрофлот" планирует собрать заявки инвесторов на облигации на 30 млрд руб
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует 15 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не более 190 базисных пунктов. Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии П02-БО-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, Альфа-банк, Sber CIB, Совкомбанк и "Т-банк".
19:57 10.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует 15 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не более 190 базисных пунктов.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии П02-БО-02 с ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, Альфа-банк, Sber CIB, Совкомбанк и "Т-банк".
Пассажирский самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
19:33
 
