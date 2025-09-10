"Аэрофлот" планирует собрать заявки инвесторов на облигации на 30 млрд руб

https://1prime.ru/20250910/aeroflot-862089713.html
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует 15 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не более 190 базисных пунктов. Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии П02-БО-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, Альфа-банк, Sber CIB, Совкомбанк и "Т-банк".
