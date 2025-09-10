Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/aktsii-862089468.html
Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста
Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста - 10.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста
Российский рынок акций в ходе основной сессии среды снизился, корректируясь после пяти сессий роста, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T19:55+0300
2025-09-10T19:55+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
польша
китай
мосбиржа
ртс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии среды снизился, корректируясь после пяти сессий роста, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,74% - до 2914,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,95% до 1127,61 пункта, долларовый РТС - на 2,70%, до 1081,07 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения до 1%. Рынок корректировался вниз Российский рынок акций в основную сессию среды преимущественно снижался - в направлении отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. "Давление на рынок оказало дальнейшее ухудшение геополитического фона на фоне новостей из Польши, а также сообщений СМИ о призывах президента США к введению пошлин ЕС на Китай и Индию за закупки нефти РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ПИКа (-3,1%), "Русала" (-2,3%), АФК "Система" (-2,9%), ММК (-2,3%). Подорожали бумаги "Астры" (+1,7%), "Лукойла" (+0,5%), ЮГК (+0,6%). Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 2% - до 67,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 97,76 пункта. Прогнозы Для продолжения роста после сегодняшней коррекции индексу Мосбиржи на фоне усиливающейся санкционной риторики со стороны западных стран нужны существенные поводы, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Таковым вполне может стать понижение ставки Банком России на 2 процентных пункта в ближайшую пятницу. При таком сценарии, индекс Мосбиржи может отреагировать ростом и преодолением психологического барьера 3000 пунктов. При снижении ставки на 1 процентный пункт ждем коррекцию индекса вниз с ближайшей линией "поддержки" на уровне 2840 пунктов. Торговый диапазон в четверг прогнозируем на уровне 2900-2950 пунктов", - добавляет он. Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в четверг ожидает колебания индекса Мосбиржи в коридоре 2850-2950 пунктов.
https://1prime.ru/20250910/deflyantsiya-862088230.html
сша
польша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, польша, китай, мосбиржа, ртс, ес
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, ПОЛЬША, КИТАЙ, Мосбиржа, РТС, ЕС
19:55 10.09.2025
 
Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста

Российский рынок акций в середине недели снизился после пяти сессий роста

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии среды снизился, корректируясь после пяти сессий роста, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,74% - до 2914,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,95% до 1127,61 пункта, долларовый РТС - на 2,70%, до 1081,07 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения до 1%.

Рынок корректировался вниз

Российский рынок акций в основную сессию среды преимущественно снижался - в направлении отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Давление на рынок оказало дальнейшее ухудшение геополитического фона на фоне новостей из Польши, а также сообщений СМИ о призывах президента США к введению пошлин ЕС на Китай и Индию за закупки нефти РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ПИКа (-3,1%), "Русала" (-2,3%), АФК "Система" (-2,9%), ММК (-2,3%). Подорожали бумаги "Астры" (+1,7%), "Лукойла" (+0,5%), ЮГК (+0,6%).
Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 2% - до 67,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 97,76 пункта.

Прогнозы

Для продолжения роста после сегодняшней коррекции индексу Мосбиржи на фоне усиливающейся санкционной риторики со стороны западных стран нужны существенные поводы, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Таковым вполне может стать понижение ставки Банком России на 2 процентных пункта в ближайшую пятницу. При таком сценарии, индекс Мосбиржи может отреагировать ростом и преодолением психологического барьера 3000 пунктов. При снижении ставки на 1 процентный пункт ждем коррекцию индекса вниз с ближайшей линией "поддержки" на уровне 2840 пунктов. Торговый диапазон в четверг прогнозируем на уровне 2900-2950 пунктов", - добавляет он.
Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в четверг ожидает колебания индекса Мосбиржи в коридоре 2850-2950 пунктов.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Росстат впервые за три года зафиксировал дефляцию
19:23
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАПОЛЬШАКИТАЙМосбиржаРТСЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала