https://1prime.ru/20250910/aktsii-862089468.html

Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста

Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста - 10.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в среду снизился после пяти сессий роста

Российский рынок акций в ходе основной сессии среды снизился, корректируясь после пяти сессий роста, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T19:55+0300

2025-09-10T19:55+0300

2025-09-10T19:55+0300

экономика

рынок

торги

акции

сша

польша

китай

мосбиржа

ртс

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии среды снизился, корректируясь после пяти сессий роста, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,74% - до 2914,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,95% до 1127,61 пункта, долларовый РТС - на 2,70%, до 1081,07 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения до 1%. Рынок корректировался вниз Российский рынок акций в основную сессию среды преимущественно снижался - в направлении отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. "Давление на рынок оказало дальнейшее ухудшение геополитического фона на фоне новостей из Польши, а также сообщений СМИ о призывах президента США к введению пошлин ЕС на Китай и Индию за закупки нефти РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги ПИКа (-3,1%), "Русала" (-2,3%), АФК "Система" (-2,9%), ММК (-2,3%). Подорожали бумаги "Астры" (+1,7%), "Лукойла" (+0,5%), ЮГК (+0,6%). Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 2% - до 67,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 97,76 пункта. Прогнозы Для продолжения роста после сегодняшней коррекции индексу Мосбиржи на фоне усиливающейся санкционной риторики со стороны западных стран нужны существенные поводы, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Таковым вполне может стать понижение ставки Банком России на 2 процентных пункта в ближайшую пятницу. При таком сценарии, индекс Мосбиржи может отреагировать ростом и преодолением психологического барьера 3000 пунктов. При снижении ставки на 1 процентный пункт ждем коррекцию индекса вниз с ближайшей линией "поддержки" на уровне 2840 пунктов. Торговый диапазон в четверг прогнозируем на уровне 2900-2950 пунктов", - добавляет он. Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" в четверг ожидает колебания индекса Мосбиржи в коридоре 2850-2950 пунктов.

https://1prime.ru/20250910/deflyantsiya-862088230.html

сша

польша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, польша, китай, мосбиржа, ртс, ес