Нулевая ставка НДС для БПЛА поможет развитию отрасли, считает Алиханов
Нулевая ставка НДС для БПЛА поможет развитию отрасли, считает Алиханов
2025-09-10T17:17+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Нулевая ставка НДС для легких гражданских беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих, которая начнет действовать с 1 октября текущего года, будет способность развитию и масштабированию отрасли, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, устанавливающий по 31 декабря 2027 года нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ. "Дальнейшему развитию и масштабированию отрасли будут способствовать налоговая льгота в виде нулевой ставки НДС. Она вступит в силу с 1 октября и распространяется на комплектующие и беспилотники взлетной массой от 150 гр до 30 кг, произведенные на территории ЕАЭС. Мы будем отслеживать, чтобы все ведущие предприятия воспользовались этой возможностью", – отметил Алиханов, чьи слова приводит пресс-служба Минпромторга. Министр отметил, что большой потенциал использования БАС наблюдается в сельском и лесном хозяйствах, строительстве, в сфере безопасности. По данным Минпромторга, Россия в 2024 году нарастила производство гражданских беспилотников в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.
