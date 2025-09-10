https://1prime.ru/20250910/ator-862047539.html

АТОР спрогнозировала рост числа турпоездок россиян в Китай

АТОР спрогнозировала рост числа турпоездок россиян в Китай

10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число турпоездок россиян в Китай по итогам 2025 года превысит 2 миллиона на фоне введения безвизового режима со стороны Пекина, считает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Мы считаем, что как минимум в ближайшие сентябрь-октябрь точно вырастет - на 40%. Он не очень большой выездной поток, хотя он превышал въезд. То есть Китай планомерно шел ко второму месту по выезду после Турции. И я думаю, что он просто максимально приблизится, превысит точно 2 с лишним миллиона, по прогнозам, если ничего не помешает", - сказала Ломидзе журналистам, прокомментировав динамику турпоездок. Она также отметила, что туротрасль России ждет подробностей о зеркальных мерах Москвы: когда может заработать безвизовый режим для китайских туристов и на каких условиях. "Открытие границы, грубо говоря, отмена визы - это сразу увеличит китайский поток. Мы ожидаем практически взрывного спроса, особенно в приграничных с КНР регионах", - считает она. Кроме того, по ее словам, и другие регионы России захотят принимать китайских туристов, в том числе Карелия, Татарстан и другие районы. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.

