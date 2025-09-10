https://1prime.ru/20250910/ator-862047539.html
АТОР спрогнозировала рост числа турпоездок россиян в Китай
АТОР спрогнозировала рост числа турпоездок россиян в Китай - 10.09.2025, ПРАЙМ
АТОР спрогнозировала рост числа турпоездок россиян в Китай
Число турпоездок россиян в Китай по итогам 2025 года превысит 2 миллиона на фоне введения безвизового режима со стороны Пекина, считает глава Ассоциации... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T09:24+0300
2025-09-10T09:24+0300
2025-09-10T09:24+0300
туризм
бизнес
китай
пекин
турция
владимир путин
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число турпоездок россиян в Китай по итогам 2025 года превысит 2 миллиона на фоне введения безвизового режима со стороны Пекина, считает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Мы считаем, что как минимум в ближайшие сентябрь-октябрь точно вырастет - на 40%. Он не очень большой выездной поток, хотя он превышал въезд. То есть Китай планомерно шел ко второму месту по выезду после Турции. И я думаю, что он просто максимально приблизится, превысит точно 2 с лишним миллиона, по прогнозам, если ничего не помешает", - сказала Ломидзе журналистам, прокомментировав динамику турпоездок. Она также отметила, что туротрасль России ждет подробностей о зеркальных мерах Москвы: когда может заработать безвизовый режим для китайских туристов и на каких условиях. "Открытие границы, грубо говоря, отмена визы - это сразу увеличит китайский поток. Мы ожидаем практически взрывного спроса, особенно в приграничных с КНР регионах", - считает она. Кроме того, по ее словам, и другие регионы России захотят принимать китайских туристов, в том числе Карелия, Татарстан и другие районы. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
https://1prime.ru/20250905/putin-861829491.html
китай
пекин
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, китай, пекин, турция, владимир путин, атор
Туризм, Бизнес, КИТАЙ, Пекин, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, АТОР
АТОР спрогнозировала рост числа турпоездок россиян в Китай
АТОР: число турпоездок россиян в Китай в 2025 году превысит 2 миллиона
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число турпоездок россиян в Китай по итогам 2025 года превысит 2 миллиона на фоне введения безвизового режима со стороны Пекина, считает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Мы считаем, что как минимум в ближайшие сентябрь-октябрь точно вырастет - на 40%. Он не очень большой выездной поток, хотя он превышал въезд. То есть Китай планомерно шел ко второму месту по выезду после Турции. И я думаю, что он просто максимально приблизится, превысит точно 2 с лишним миллиона, по прогнозам, если ничего не помешает", - сказала Ломидзе журналистам, прокомментировав динамику турпоездок.
Она также отметила, что туротрасль России ждет подробностей о зеркальных мерах Москвы: когда может заработать безвизовый режим для китайских туристов и на каких условиях.
"Открытие границы, грубо говоря, отмена визы - это сразу увеличит китайский поток. Мы ожидаем практически взрывного спроса, особенно в приграничных с КНР регионах", - считает она.
Кроме того, по ее словам, и другие регионы России захотят принимать китайских туристов, в том числе Карелия, Татарстан и другие районы.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы