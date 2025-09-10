https://1prime.ru/20250910/avto-862027722.html
Автоэксперт объяснил, почему “Буханка” стоит дороже китайских машин
Почему "Буханка" в ряде случаев стоит дороже китайских авто, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Почему “Буханка” в ряде случаев стоит дороже китайских авто, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Многие китайские автопроизводители сбрасывают цены, предлагая покупателям разнообразные акции и индивидуальные скидки. Так, Китайский кроссовер JAC JS3 можно позволить себе за 1,7-19 миллиона рублей. В то же время некоторые дилеры предлагают отечественную модель УАЗ “Буханка” по цене, близкой к 2 миллионам рублей.Однако вряд ли стоит рассматривать УАЗ “Буханка” в качестве автомобиля для комфортного перемещения в пространстве. Этот советский внедорожник скорее инструмент или механизм. Причем, инструмент профессиональный, предназначенный для перемещения по любым типам покрытий."Такой механизм не может стоить дешево по определению", - считает эксперт.Тем не менее, по его мнению, цена за базовую версию - от 1 318 500 рублей - для современных реалий "не так и велика". Тем более, что речь идет о настоящем полном приводе с мостами, рамой и "понижайкой".Также, по словам Васильева, никакой конкуренции с китайским автопромом и уж тем более по цене не существует, поскольку китайский полный привод начинается с цен порядка 3 миллионов рублей. Этот полный привод категорически не приспособлен для бездорожья и вне асфальта мало где может применяться."Цены китайских автомобилей, которые указаны в объявлениях на многочисленных дилерских ресурсах, либо относятся к авто с пробегом, либо просто являются относительно честным способом завлечь потенциального покупателя в цепкие лапки продавцов с последующим внезапным удорожанием", - заключил автоэксперт.
Васильев: нельзя сравнивать цену "Буханки" и китайских авто, у них разные задачи
