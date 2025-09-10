Нефтегазовая компания Botaş подписала долгосрочные соглашения с компаниями

https://1prime.ru/20250910/bota-862092249.html

СТАМБУЛ, 10 сен - ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтегазовая компания Botaş подписала в среду долгосрочные соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с рядом компаний, объемы поставок в совокупности превысят 5,7 миллиарда кубометров газа, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Все соглашения были подписаны на полях форума Gastech в Милане. "Botaş и американская Cheniere подписали соглашение о поставках 1,2 миллиарда кубометров СПГ", - написал в соцсети X Байрактар, не уточнив срок действия соглашения. Также турецкая компания заключила трехлетнее соглашение с Sefe о поставках суммарно 1,8 миллиарда кубометров газа, с японской JERA - о поставках 600 миллионов кубометров СПГ, норвежской Equinor (трехлетнее соглашение о поставках 1,5 миллиарда кубометров в общей сложности), Hartree (двухлетний контракт на поставки 600 миллионов кубометров газа), сообщил министр. Во вторник Botaş подписала контракты с итальянской Eni и британской BP о поставках 1,5 миллиарда и 4,8 миллиардов кубометров СПГ соответственно. Министр отметил, что контракты на поставки СПГ обеспечивают энергетическую безопасность Турции, особенно в зимние месяцы, диверсифицируют источники энергии и позволяют быть гибкими в поставках энергоресурсов. Аналогичные соглашения турецкая компания заключила в 2024 году с американскими ExxonMobil и Shell, а также с французской TotalEnergies. Турецкие власти объявили в мае 2024 года, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз-Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан.

