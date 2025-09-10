Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия ответила на угрозы США о применении силы - 10.09.2025, ПРАЙМ
Бразилия ответила на угрозы США о применении силы
Бразилия ответила на угрозы США о применении силы
04:39 10.09.2025 (обновлено: 04:55 10.09.2025)
 
Бразилия ответила на угрозы США о применении силы

Бразилия осудила угрозы США о применении силы из-за суда над Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сен - ПРАЙМ. Бразильское правительство во вторник отвергло заявления пресс-секретаря Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп не исключает применения силы против Бразилии в случае, если бывший президент Жаир Болсонару будет осуждён.
"Бразильское правительство осуждает применение экономических санкций или угроз применения силы против нашей демократии", - говорится в заявлении МИД южноамериканской страны.
Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о процессе над Болсонару, заявила, что президент не боится использовать "ни экономические, ни военные средства" для защиты свободы выражения мнений по всему миру.
Правительство Луиса Инасиу Лулы да Силвы ответило, что первый шаг к защите свободы выражения - это "именно защита демократии и уважение к воле народа, выраженной на выборах", которая является обязанностью трёх ветвей власти Республики.
Власти Бразилии также "отвергли попытки антидемократических сил использовать иностранные правительства для давления на национальные институты". Эта формулировка касается усилий одного из сыновей Болсонару, депутата Эдуарду Болсонару, который уже несколько месяцев находится в США и пытается убедить Трампа наказать Бразилию в интересах своего отца.
Администрация Трампа ввела 50-процентные пошлины на бразильские товары, аннулировала визы и ввела санкции против членов правительства и ряда судей Федерального верховного суда, в частности против судьи Алешандри ди Мораиса, который ведёт процесс по делу Болсонару.
Суд над экс-президентом Бразилии за попытку госпереворота выходит на финальную стадию: приговор ожидается в четверг или пятницу. Во вторник два первых судьи Верховного суда, рассматривающие дело, проголосовали за вынесение обвинительного приговора.
Болсонару обвиняется по пяти статьям: участие в вооружённой преступной организации, государственный переворот, упразднение демократического правового государства, ущерб общественному имуществу и ущерб охраняемому наследию. Срок наказания для него может превысить 40 лет заключения, если будет применён максимальный предел по каждому из преступлений.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаБРАЗИЛИЯСШАДональд ТрампЛула да СилваМИДВерховный суд
 
 
