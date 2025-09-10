https://1prime.ru/20250910/chetvert-862040677.html

Три четверти арендодателей Москвы не хотят сдавать жилье негражданам

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Три четверти арендодателей Москвы не хотят сдавать жилье лицам, не имеющим российского гражданства, рассказала РИА Недвижимость замдиректора управления аренды квартир "Инком-Недвижимости" Оксана Полякова. По наблюдениям риелтора, на фоне высокого спроса на массовом рынке аренды наблюдается нехватка предложения. Поэтому арендодатели имеют возможность подходить к выбору квартиросъемщиков избирательно, отдавая предпочтение гражданам России. "Согласно нашей среднегодовой статистике, 75% собственников отказывают лицам без российского гражданства", - уточнила Полякова, добавив, что 60% арендодателей ни при каких условиях не готовы сдавать жилье негражданам России. Эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова назвала схожие цифры, оценив долю отказов мигрантам со стороны арендодателей более чем в 70%. Причем, по словам юриста гильдии Оксаны Байрамовой, больше рискуют получить отказ люди с неофициальным трудоустройством и те, кто живут большими семьями. Собственники, чтобы обезопасить свои квартиры от "перенаселения", прописывают обязанность арендатора сообщать о прибытии посторонних с указанием срока присутствия в квартире, а также штраф за нарушение с возможностью одностороннего расторжения договора. Также может быть полный запрет на нахождение в квартире тех, кто не указан в договоре, добавила Байрамова. Также она отметила, что снять жилье проще потенциальным квартиросъемщикам из Китая и европейских государств, а также иностранцам с разрешением на временное проживание или видом на жительство. При этом агрегаторы недвижимости пресекают объявления с указанием пожеланий об этнической принадлежности. Как пояснил директор по качеству контента платформы "Циан" Алексей Петров, в базу данных сервиса запрещено вносить информацию с требованиями или ограничениями, которые касаются вероисповедания, национальности, гражданства. Некорректные объявления редактируются. Зато, как подчеркнули в "Инком-Недвижимости", в объявлениях есть запреты, связанные с наличием животных в квартире (80% собственников). Также арендодатели отказывают нанимателям с маленькими детьми (70% объявлений) или ограничивают число проживающих. Например, примерно в 60% объявлений о сдаче однокомнатных квартир указывается, что предложение актуально только для семейной пары без детей или для одного жильца.

