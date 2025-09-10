https://1prime.ru/20250910/es-862075285.html
"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России
"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России
Евросоюз стремится вовлечь Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:21+0300
2025-09-10T16:21+0300
2025-09-10T16:21+0300
спецоперация на украине
украина
ес
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Евросоюз стремится вовлечь Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х."ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт", — говорится в публикации.Флинн также призвал найти мирный способ урегулирования украинского конфликта.На прошлой неделе в Париже состоялась встреча представителей так называемой коалиции желающих, которую возглавляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность развернуть силы сдерживания на Украине после прекращения боевых действий. Он также отметил, что "коалиция желающих" вскоре начнет работу над юридическими и политическими аспектами обеспечения безопасности Киева.Российское министерство иностранных дел подчеркивало, что любые планы по размещению натовских войск на территории Украины категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкому обострению конфликта. Ведомство назвало сообщения о возможном появлении контингентов альянса на Украине, озвученные в Лондоне и других европейских столицах, подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250910/ukraina-862070590.html
https://1prime.ru/20250909/ukraina-862026314.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_327f2db15e09fec0eb07a16014aa0c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ес, нато, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС, НАТО, РОССИЯ
"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России
Флинн обвинил ЕС в стремлении втянуть НАТО в открытый конфликт с РФ