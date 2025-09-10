Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России
"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Евросоюз стремится вовлечь Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х."ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт", — говорится в публикации.Флинн также призвал найти мирный способ урегулирования украинского конфликта.На прошлой неделе в Париже состоялась встреча представителей так называемой коалиции желающих, которую возглавляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность развернуть силы сдерживания на Украине после прекращения боевых действий. Он также отметил, что "коалиция желающих" вскоре начнет работу над юридическими и политическими аспектами обеспечения безопасности Киева.Российское министерство иностранных дел подчеркивало, что любые планы по размещению натовских войск на территории Украины категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкому обострению конфликта. Ведомство назвало сообщения о возможном появлении контингентов альянса на Украине, озвученные в Лондоне и других европейских столицах, подстрекательством к продолжению боевых действий.
"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Евросоюз стремится вовлечь Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х.
"ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт", — говорится в публикации.
Флинн также призвал найти мирный способ урегулирования украинского конфликта.
На прошлой неделе в Париже состоялась встреча представителей так называемой коалиции желающих, которую возглавляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность развернуть силы сдерживания на Украине после прекращения боевых действий. Он также отметил, что "коалиция желающих" вскоре начнет работу над юридическими и политическими аспектами обеспечения безопасности Киева.
Российское министерство иностранных дел подчеркивало, что любые планы по размещению натовских войск на территории Украины категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкому обострению конфликта. Ведомство назвало сообщения о возможном появлении контингентов альянса на Украине, озвученные в Лондоне и других европейских столицах, подстрекательством к продолжению боевых действий.
