https://1prime.ru/20250910/es-862075285.html

"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России

"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России - 10.09.2025, ПРАЙМ

"Решительно стремится". В США разоблачили план ЕС против России

Евросоюз стремится вовлечь Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T16:21+0300

2025-09-10T16:21+0300

2025-09-10T16:21+0300

спецоперация на украине

украина

ес

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Евросоюз стремится вовлечь Североатлантический альянс в открытый конфликт с Россией, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х."ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт", — говорится в публикации.Флинн также призвал найти мирный способ урегулирования украинского конфликта.На прошлой неделе в Париже состоялась встреча представителей так называемой коалиции желающих, которую возглавляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность развернуть силы сдерживания на Украине после прекращения боевых действий. Он также отметил, что "коалиция желающих" вскоре начнет работу над юридическими и политическими аспектами обеспечения безопасности Киева.Российское министерство иностранных дел подчеркивало, что любые планы по размещению натовских войск на территории Украины категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкому обострению конфликта. Ведомство назвало сообщения о возможном появлении контингентов альянса на Украине, озвученные в Лондоне и других европейских столицах, подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20250910/ukraina-862070590.html

https://1prime.ru/20250909/ukraina-862026314.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес, нато, россия