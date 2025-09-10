Россия занимает второе место в товарообороте Киргизии

https://1prime.ru/20250910/kirgiziya-862079444.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия является вторым крупнейшим торговым партнером Киргизии с долей в товарообороте страны 20% и темпы роста торговли растут, заявил в интервью RT директор департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития РФ Алексей Михайлов. "Россия занимает второе место в строчке товарооборота Киргизии. Доля достигает порядка 20%. Если говорить о показателях товарооборота, то за последние пять лет они значительно выросли. Видим темпы порядка 2,5 раз роста", - сказал он. По словам Михайлова, важно, что доля взаиморасчетов между двумя странами в национальной валюте достигла 90%. "Если говорить непосредственно о показателях, то за прошлый год товарооборот вырос на 13%, а за первые полгода этого года уже на 14%. То есть мы видим достаточно активную динамику в показателях", - отметил он. Россия традиционно экспортирует в Киргизию энергоресурсы - одна треть всего экспорта приходится на нефть и нефтепродукты, вторую строчку занимает продовольственная продукция, указал директор департамента. "В Киргизии функционирует более 1750 российских компаний разной направленности, в том числе по обслуживанию производства газа и по добыче полезных ископаемых. Всего около 40 крупных инвестиционных проектов реализуются на общую сумму 175 миллиардов рублей", - заключил он.

