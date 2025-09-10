“Коалиция безмозглых”: в США рассказали о плане ввода войск на Украину
Макговер: без США коалиция желающих обречена
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил на YouTube, что коалиция желающих встретится с серьезными вызовами в случае ухода США из Европы.
"Я думаю, что "коалиция безмозглых" или "коалиция заблуждающихся" обречена без Соединенных Штатов. США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет", — сказал он.
Макговерн также подчеркнул, что в таком состоянии европейцы не смогут помочь Киеву ни деньгами, ни оружием.
В прошедший четверг в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на территории постсоветской республики. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине государства Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.