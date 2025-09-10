https://1prime.ru/20250910/neft-862043244.html
Нефть дорожает на опасениях нарушения мировых поставок сырья
2025-09-10T08:13+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут в пределах 1%, участники рынка опасаются дополнительных пошлин США в отношении импортеров сырья и нарушения поставок "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,89% - до 66,98 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 63,23 доллара. "Введение вторичных пошлин в отношении других крупных покупателей, таких как Китай, может привести к сбоям в поставах российской нефти и сокращению мирового предложения, это позитивный сигнал для цен на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков LSEG. Также в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 сентября увеличились на 1,25 миллиона баррелей.
