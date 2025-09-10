https://1prime.ru/20250910/neft-862069298.html

Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок - 10.09.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок

Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются на 1% на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T14:43+0300

2025-09-10T14:43+0300

2025-09-10T14:43+0300

экономика

нефть

ближний восток

сша

индия

дональд трамп

financial times

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются на 1% на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,02% - до 67,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 63,3 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти. Днем ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. Также рынки обратили внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Поскольку Катар является ключевым экспортером энергоресурсов и дипломатическим посредником, любое нарушение его стабильности может повлиять на ожидания в отношении поставок", - рассказал газете Wall Street Journal аналитик Kudotrade Константинос Хрисикос (Konstantinos Chrysikos). Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 5 сентября снизились на 1,1 миллиона баррелей после роста на 2,4 миллиона неделей ранее. Не оказывает заметного давления на цены оценка по запасам Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на среду. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 1,25 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250910/neft-862043244.html

ближний восток

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, сша, индия, дональд трамп, financial times, ес