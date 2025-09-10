Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/neft-862069298.html
Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок
Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок - 10.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются на 1% на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:43+0300
2025-09-10T14:43+0300
экономика
нефть
ближний восток
сша
индия
дональд трамп
financial times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются на 1% на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,02% - до 67,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 63,3 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти. Днем ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. Также рынки обратили внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Поскольку Катар является ключевым экспортером энергоресурсов и дипломатическим посредником, любое нарушение его стабильности может повлиять на ожидания в отношении поставок", - рассказал газете Wall Street Journal аналитик Kudotrade Константинос Хрисикос (Konstantinos Chrysikos). Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 5 сентября снизились на 1,1 миллиона баррелей после роста на 2,4 миллиона неделей ранее. Не оказывает заметного давления на цены оценка по запасам Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на среду. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 1,25 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250910/neft-862043244.html
ближний восток
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_b1df8346d9db7612225b16d61e674271.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, сша, индия, дональд трамп, financial times, ес
Экономика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Financial Times, ЕС
14:43 10.09.2025
 
Цены на нефть растут на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть растут на 1% на опасениях по поводу поставок

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются на 1% на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,02% - до 67,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 63,3 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти. Днем ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию.
Также рынки обратили внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
"Поскольку Катар является ключевым экспортером энергоресурсов и дипломатическим посредником, любое нарушение его стабильности может повлиять на ожидания в отношении поставок", - рассказал газете Wall Street Journal аналитик Kudotrade Константинос Хрисикос (Konstantinos Chrysikos).
Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 5 сентября снизились на 1,1 миллиона баррелей после роста на 2,4 миллиона неделей ранее.
Не оказывает заметного давления на цены оценка по запасам Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на среду. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 1,25 миллиона баррелей.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Нефть дорожает на опасениях нарушения мировых поставок сырья
08:13
 
ЭкономикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИНДИЯДональд ТрампFinancial TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала