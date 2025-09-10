Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,9%

https://1prime.ru/20250910/neft-862083510.html
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 сентября, выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились - до 23,9 миллиона с 24,2 миллиона баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,5 миллиона баррелей (на 0,7%) - до 220 миллионов. Аналитики ожидали снижения показателя - на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4,7 миллиона баррелей (на 4,1%) - до 120,6 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение только на 0,2 миллиона баррелей.
