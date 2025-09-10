https://1prime.ru/20250910/neft-862085262.html
Мировые цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть замедлили рост - 10.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1%, участники рынка оценивают данные минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, рост котировок... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T18:38+0300
2025-09-10T18:38+0300
2025-09-10T18:38+0300
энергетика
нефть
торги
сша
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1%, участники рынка оценивают данные минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, рост котировок могут сдерживать опасения экспертов вокруг избыточных объемов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 67,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 63,25 доллара. По данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 сентября, выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. До выхода данных минэнерго США рост цен на нефть превышал 1%. "Темная туча профицита впереди нависает над рынком, а Brent торгуется на два доллара ниже, чем в прошлый вторник. Премии в цене на нефть из-за геополитических рисков редко сохраняются в долгосрочной перспективе, если не наступает фактический сбой в поставках", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков SEB.
https://1prime.ru/20250910/neft-862083510.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, сша, brent
Энергетика, Нефть, Торги, США, Brent
Мировые цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть растут в пределах 1%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1%, участники рынка оценивают данные минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, рост котировок могут сдерживать опасения экспертов вокруг избыточных объемов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 67,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 63,25 доллара.
По данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США
, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 сентября, выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей.
До выхода данных минэнерго США рост цен на нефть превышал 1%.
"Темная туча профицита впереди нависает над рынком, а Brent
торгуется на два доллара ниже, чем в прошлый вторник. Премии в цене на нефть из-за геополитических рисков редко сохраняются в долгосрочной перспективе, если не наступает фактический сбой в поставках", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков SEB.
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,9%