Мировые цены на нефть замедлили рост

2025-09-10T18:38+0300

энергетика

нефть

торги

сша

brent

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1%, участники рынка оценивают данные минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, рост котировок могут сдерживать опасения экспертов вокруг избыточных объемов сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.13 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 67,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 63,25 доллара. По данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 сентября, выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 424,6 миллиона баррелей. Аналитики, наоборот, ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. До выхода данных минэнерго США рост цен на нефть превышал 1%. "Темная туча профицита впереди нависает над рынком, а Brent торгуется на два доллара ниже, чем в прошлый вторник. Премии в цене на нефть из-за геополитических рисков редко сохраняются в долгосрочной перспективе, если не наступает фактический сбой в поставках", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков SEB.

