МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят пять лет назад была основана Организация стран-экспортеров нефти. Ниже приводится справочна информация. Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – международная организация, состоящая из стран-экспортеров нефти и созданная для контроля квот добычи на сырье. К моменту основания ОПЕК на рынке существовали значительные излишки предлагаемой нефти, появление которых было вызвано началом разработки гигантских нефтяных месторождений, прежде всего, на Ближнем Востоке. Кроме того, на рынок вышел Советский Союз, где с 1955 года по 1960 год удвоились объемы добычи нефти. Это изобилие вызвало серьезную конкуренцию на рынке, ведущую к постоянному снижению цен. Сложившаяся ситуация послужила причиной для объединения нескольких стран-экспортеров нефти в ОПЕК, чтобы совместно противостоять транснациональным нефтяным корпорациям и поддерживать необходимый уровень цен. ОПЕК как постоянно действующая организация была создана на конференции в Багдаде (Ирак) 10-14 сентября 1960 года. Первоначально в состав организации вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла – инициаторы создания. Позднее к этим странам присоединились Катар (1961), Индонезия (1962), Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор (1973), Габон (1975), Ангола (2007), Экваториальная Гвинея (2017) и Конго (2018). В настоящее время в ОПЕК входит 12 членов: Эквадор приостановил свое членство в декабре 1992 года, вновь вступил в ОПЕК в октябре 2007 года, но решил выйти из ОПЕК с 1 января 2020 года; Индонезия приостановила свое членство в январе 2009 года, возобновила его в январе 2016 года, но решила снова приостановить свое членство с ноября 2016 года; Габон прекратил свое членство в январе 1995 года, но вновь вступил в организацию в июле 2016 года; Катар прекратил свое членство 1 января 2019 года; Ангола вышла из организации с 1 января 2024 года. Целью ОПЕК является координация и унификация нефтяной политики стран-членов для обеспечения справедливых и стабильных цен на нефть производителей, эффективных, экономичных и регулярных поставок нефти в страны-потребители, а также справедливую доходность на капитал для инвесторов. Высшим органом ОПЕК является конференция государств-членов, созываемая два раза в год. Она определяет основные направления деятельности ОПЕК, решает вопрос о приеме новых членов, утверждает состав совета управляющих, рассматривает доклады и рекомендации совета управляющих, утверждает бюджет и финансовый отчет, принимает поправки к уставу ОПЕК. Голосование в ОПЕК происходит по принципу "один член – один голос". Совет управляющих, образуемый из управляющих, которые назначаются государствами и утверждаются конференцией, несет ответственность за руководство деятельностью ОПЕК и за реализацию решений конференции. Заседания совета управляющих проводятся не реже двух раз в год. Исполнительный орган ОПЕК – секретариат возглавляется генеральным секретарем, назначаемым Конференцией на три года. Срок его полномочий может быть продлен один раз на тот же период. Секретариат осуществляет свои функции под руководством совета управляющих. Он обеспечивает работу конференции и совета управляющих, готовит сообщения и стратегические данные, распространяет информацию об ОПЕК. Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом ОПЕК. С августа 2022 года должность генерального секретаря ОПЕК занимает Хайтам аль-Гайс (Кувейт). 10 декабря 2024 года он был переназначен на новый трехлетний срок, вступивший в силу 1 августа 2025 года. Каждая страна вносит равный членский взнос в годовой бюджет организации. Штаб-квартира ОПЕК в первые пять лет существования организации располагалась в Женеве, (Швейцария). С 1 сентября 1965 года она находится в Вене (Австрия). Неформально наиболее влиятельным участником организации является Саудовская Аравия. Страна является крупнейшим экспортером нефти в мире, также получающим самую большую прибыль от этой деятельности. По данным на 2024 год, 79,22% разведанных мировых запасов нефти приходятся на страны-члены ОПЕК. Доказанные запасы сырой нефти стран ОПЕК оцениваются в 1,241 триллиона баррелей. В 2024 году страны-члены ОПЕК экспортировали в среднем 19,01 миллиона баррелей в сутки сырой нефти, что на 0,70 миллиона баррелей в сутки, или на 3,5%, меньше, чем в 2023 году. Суммарные доходы стран ОПЕК от поставок нефти по итогам 2024 года сократились на 3,86% и составили 651,9 миллиарда долларов. Согласно информации от ОПЕК, в 2024 году на Китай пришлось 27,24% от суммарного объема нефтяного экспорта стран организации. В Индию страны ОПЕК направили 11,32% от общего объема экспорта, в другие страны Азии – 16,15%, а в Европу – 17,28%. Важнейшим индикатором деятельности организации является так называемая корзина ОПЕК (OPEC oil basket или OPEC Reference basket), официально введенная 1 января 1987 года. Цена "корзины" определяется как среднеарифметический показатель фактических цен сортов нефти, добываемых в странах – членах ОПЕК. Исторический ценовой максимум для "корзины" ОПЕК в 140,73 доллара за баррель был зарегистрирован 3 июля 2008 года. Среднегодовая цена "корзины" ОПЕК в 2018 году составила 69,78 доллара за баррель, в 2019 году – 64,04 доллара за баррель, в 2020 году – 41,47 доллара за баррель, в 2021 – 69,89 доллара за баррель, в 2022 году – 100,08 доллара за баррель, в 2023 году – 82,95 доллара за баррель, в 2024 году – 79,89 доллара за баррель. ОПЕК в 1982 году официально ввела систему квот на добычу нефти странами-участницами, балансировка которой была возложена на Саудовскую Аравию. Квотирование рассматривалось как временная мера, но в результате оно стало основным инструментом воздействия ОПЕК на нефтяной рынок. При этом его практическая реализация имеет ряд сложностей – прежде всего, несоблюдение странами-участницами согласованных объемов добычи. Это особенно негативно сказывалось на положении организации в 1980-х – начале 1990-х годов и привело к ослаблению роли ОПЕК. К 2000-м годам ситуация стала налаживаться. ОПЕК увеличила гибкость (в определенных случаях предоставляя освобождения от квот) и активно реагировала на шоки на стороне спроса. 2010-е годы отчасти вернули ОПЕК к 1980-м годам с усложнением взаимоотношений между Саудовской Аравией и Ираном и отдельными провалами координации, что способствовало становлению еще одного вызова для ОПЕК – сланцевой революции в США. В 2016 году ОПЕК вступила в новый этап регулирования рынка нефти. Борьба за долю рынка и ожидание естественного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти в условиях снижающихся c 2014 года цен на нефть в долгосрочном периоде были ограничены ростом бюджетных дефицитов участников организации. При этом быстрых результатов такая стратегия не принесла. В начале 2016 года цена на нефть марки Brent опустилась к уроню 30 долларов за баррель, что побудило Россию, которая с 1998 года регулярно участвовала в очередных и ряде внеочередных сессий министерских конференций ОПЕК в качестве наблюдателя, и еще несколько нефтедобывающих стран перейти к активному обсуждению с ОПЕК совместных действий по устранению избытка предложения на рынке и восстановлению цен на нефть. Еще почти год и несколько раундов переговоров понадобились сторонам для согласования условий сделки, в результате чего в декабре 2016 года состоялось подписание соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в организацию (Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан, Южный Судан и Экваториальная Гвинея, вступившая вскоре в ОПЕК). Соглашение начало действовать с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Три члена ОПЕК – Иран, Ливия и Венесуэла – освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ – на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана) помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, – еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля 2025 года. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября.

