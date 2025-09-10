https://1prime.ru/20250910/polsha-862098596.html

Президент Польши созывает заседание Совета нацбезопасности

Президент Польши созывает заседание Совета нацбезопасности - 10.09.2025, ПРАЙМ

Президент Польши созывает заседание Совета нацбезопасности

Президент Польши Кароль Навроцкий созывает заседание Совета национальной безопасности в четверг, сообщил журналистам глава канцелярии президента Збигнев... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T23:44+0300

2025-09-10T23:44+0300

2025-09-10T23:45+0300

политика

польша

кароль навроцкий

заседание

национальная безопасность

https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg

ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий созывает заседание Совета национальной безопасности в четверг, сообщил журналистам глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий. "Президент Кароль Навроцкий созвал Совет национальной безопасности в четверг в 17.00 (18.00 мск)", - рассказал Богуцкий. Он подчеркнул, что дата и время проведения заседания согласованы со спикером сейма Шимоном Холовней, "чтобы лидеры каждой из парламентских фракций могли выступить во время совета". По данным канцелярии президента, перед заседанием Совета национальной безопасности Навроцкий посетит 31-ю базу тактической авиации под Познанем. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://1prime.ru/20250910/polsha-862092053.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, кароль навроцкий, заседание, национальная безопасность