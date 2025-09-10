https://1prime.ru/20250910/radiostantsiya-862098171.html

"Радиостанция Судного дня" передала сигнал на фоне падения в Польше БПЛА

"Радиостанция Судного дня" передала сигнал на фоне падения в Польше БПЛА - 10.09.2025, ПРАЙМ

"Радиостанция Судного дня" передала сигнал на фоне падения в Польше БПЛА

Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше беспилотниках,... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T23:31+0300

2025-09-10T23:31+0300

2025-09-10T23:31+0300

происшествия

радиостанция "судного дня"

сигнал

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/76315/58/763155807_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_b27f61a386ed6af25348e507dba686a9.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше беспилотниках, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В эфире радиостанции 10 сентября в 16.40 по Москве прозвучало слово "Ихтиоз". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://1prime.ru/20250908/signal-861965025.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

радиостанция "судного дня", сигнал, польша