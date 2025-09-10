Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС рассматривает ограничения против некоторых китайских НПЗ, пишут СМИ - 10.09.2025, ПРАЙМ
ЕС рассматривает ограничения против некоторых китайских НПЗ, пишут СМИ
2025-09-10T16:35+0300
2025-09-10T16:35+0300
политика
нефть
запад
владимир путин
нпз
ес
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников ЕС. "Еврокомиссия рассматривает возможность внести в список некоторые независимые китайские НПЗ в рамках своего 19-го пакета санкций против России", - говорится в материале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
нефть, запад, владимир путин, нпз, ес
Политика, Нефть, ЗАПАД, Владимир Путин, НПЗ, ЕС
16:35 10.09.2025
 
ЕС рассматривает ограничения против некоторых китайских НПЗ, пишут СМИ

Reuters: ЕС изучит ограничения против китайских НПЗ в рамках новых санкций против РФ

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников ЕС.
"Еврокомиссия рассматривает возможность внести в список некоторые независимые китайские НПЗ в рамках своего 19-го пакета санкций против России", - говорится в материале.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ: ЕС не будет ограничивать закупки нефти и газа в рамках санкций
15:31
15:31
 
