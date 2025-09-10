https://1prime.ru/20250910/reuters-862075582.html
ЕС рассматривает ограничения против некоторых китайских НПЗ, пишут СМИ
ЕС рассматривает ограничения против некоторых китайских НПЗ, пишут СМИ - 10.09.2025, ПРАЙМ
ЕС рассматривает ограничения против некоторых китайских НПЗ, пишут СМИ
Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Рейтер со... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:35+0300
2025-09-10T16:35+0300
2025-09-10T16:35+0300
политика
нефть
запад
владимир путин
нпз
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников ЕС. "Еврокомиссия рассматривает возможность внести в список некоторые независимые китайские НПЗ в рамках своего 19-го пакета санкций против России", - говорится в материале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250910/smi-862071321.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, запад, владимир путин, нпз, ес
Политика, Нефть, ЗАПАД, Владимир Путин, НПЗ, ЕС
ЕС рассматривает ограничения против некоторых китайских НПЗ, пишут СМИ
Reuters: ЕС изучит ограничения против китайских НПЗ в рамках новых санкций против РФ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность ввести ограничения против некоторых китайских НПЗ в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников ЕС.
"Еврокомиссия рассматривает возможность внести в список некоторые независимые китайские НПЗ в рамках своего 19-го пакета санкций против России", - говорится в материале.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ: ЕС не будет ограничивать закупки нефти и газа в рамках санкций