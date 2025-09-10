https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862060934.html
Минск заверил Будапешт, что продолжит обеспечивать транзит нефти из России
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белорусская сторона заверила Венгрию, что продолжит гарантировать транзит нефти из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Сегодня министр (иностранных дел Белоруссии Рыженков - ред.) заверил меня, что Белоруссия продолжит гарантировать безопасные поставки нефти, абсолютно необходимой для энергоснабжения нашей страны", - сказал Сийярто на пресс-конференции после заседания белорусско-венгерской межправкомиссии.
Министр подчеркнул, что Белоруссия является ключевой страной для снабжения Венгрией энергоресурсами, и поблагодарил Минск за надежный транзит российской нефти без увеличения платы за него.
