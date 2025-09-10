Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минск заверил Будапешт, что продолжит обеспечивать транзит нефти из России - 10.09.2025
Минск заверил Будапешт, что продолжит обеспечивать транзит нефти из России
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белорусская сторона заверила Венгрию, что продолжит гарантировать транзит нефти из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Сегодня министр (иностранных дел Белоруссии Рыженков - ред.) заверил меня, что Белоруссия продолжит гарантировать безопасные поставки нефти, абсолютно необходимой для энергоснабжения нашей страны", - сказал Сийярто на пресс-конференции после заседания белорусско-венгерской межправкомиссии. Министр подчеркнул, что Белоруссия является ключевой страной для снабжения Венгрией энергоресурсами, и поблагодарил Минск за надежный транзит российской нефти без увеличения платы за него.
нефть, россия, белоруссия, венгрия, минск, петер сийярто, мид
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ВЕНГРИЯ, МИНСК, Петер Сийярто, МИД
12:45 10.09.2025 (обновлено: 12:57 10.09.2025)
 
© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Белорусская сторона заверила Венгрию, что продолжит гарантировать транзит нефти из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Сегодня министр (иностранных дел Белоруссии Рыженков - ред.) заверил меня, что Белоруссия продолжит гарантировать безопасные поставки нефти, абсолютно необходимой для энергоснабжения нашей страны", - сказал Сийярто на пресс-конференции после заседания белорусско-венгерской межправкомиссии.
Министр подчеркнул, что Белоруссия является ключевой страной для снабжения Венгрией энергоресурсами, и поблагодарил Минск за надежный транзит российской нефти без увеличения платы за него.
Глава МИД Венгрии прибыл в Минск
Энергетика Нефть РОССИЯ БЕЛОРУССИЯ ВЕНГРИЯ МИНСК Петер Сийярто МИД
 
 
