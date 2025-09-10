https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862092775.html

Сийярто рассказал, кому вредят удары по нефтепроводу "Дружба"

МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" вредят не России, а Венгрии, Словакии и другим европейским странам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Мы не имеем выхода к морю, это значит, что наши пути поставок газа и нефти ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепроводы, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину – "не делайте этого". Нападение на "Дружбу" вредит не России, а Венгрии и Словакии и другим европейским странам", - сказал Сийярто, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба".

