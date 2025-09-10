https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862094014.html

Венгрия пригрозила Украине проблемами из-за атак на "Дружбу"

Венгрия пригрозила Украине проблемами из-за атак на "Дружбу"

МИНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Венгрия может устроить большие проблемы Украине в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", но не будет перекрывать поставки электроэнергии, чтобы не страдали невинные семьи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "Мы можем устроить большие проблемы Украине: 40% электричества Украина получает от нас, но они знают, что мы так не поступим - не отключим рубильник, потому что мы не хотим, чтобы страдали невинные семьи, матери, дети. Эти люди не отвечают за грубые действия своего президента или армии", - ответил министр на вопрос о возможных мерах Будапешта в ответ на атаки на нефтепровод "Дружба". По словам Сийярто, Венгрия не хочет ухудшать положение простых людей на Украине. "Бедный народ Украины и так настрадался достаточно. Мы не хотим это усугублять. Это показывает, насколько несправедливо поведение руководства Украины. Мы им даем 40% их электричества, а они нам в благодарность отвечают ударами по нефтепроводу. Так нельзя", - заключил министр. Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел 27 августа добавил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.

