https://1prime.ru/20250910/ssha-862096179.html
США хотят зайти на европейский рынок АЭС, заявил глава минэнерго
США хотят зайти на европейский рынок АЭС, заявил глава минэнерго - 10.09.2025, ПРАЙМ
США хотят зайти на европейский рынок АЭС, заявил глава минэнерго
США увеличат поставки в Европу нефти и нефтепродуктов, а также намерены зайти на рынок атомной энергетики региона, заявил в среду глава американского минэнерго... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T22:10+0300
2025-09-10T22:10+0300
2025-09-10T22:10+0300
энергетика
нефть
европа
сша
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. США увеличат поставки в Европу нефти и нефтепродуктов, а также намерены зайти на рынок атомной энергетики региона, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Мы также намерены увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу. И, в конечном счете, мы принесем в Европу ядерные технологии и новые реакторы", - заявил он в интервью телеканалу CNBC.
https://1prime.ru/20250910/ssha-862096020.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, европа, сша, cnbc
Энергетика, Нефть, ЕВРОПА, США, CNBC
США хотят зайти на европейский рынок АЭС, заявил глава минэнерго
Райт: США намерены зайти на европейский рынок атомной энергетики