Суд сократил срок принудительных работ экс-главе МВД Коми - 10.09.2025
Суд сократил срок принудительных работ экс-главе МВД Коми
Курганский суд сократил на два месяца срок принудительных работ бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, осужденному за получение взятки, сообщил РИА Новости
2025-09-10T05:28+0300
2025-09-10T05:28+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курганский суд сократил на два месяца срок принудительных работ бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, осужденному за получение взятки, сообщил РИА Новости представитель суда. В октябре 2021 году суд признал Половникова виновным в получении взятки и легализации денежных средств и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 14,5 миллиона рублей. В июне 2025 года суд постановил заменить оставшуюся часть наказания - три года шесть месяцев и 25 дней - на принудительные работы на тот же срок с удержанием ежемесячно 10% из его зарплаты в доход государства. В августе текущего года защита подала в суд ходатайство о приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом. "Ходатайство адвоката удовлетворено... Срок принудительных работ сокращен на два месяца, до трех лет четырех месяцев и 25 дней", - сказал собеседник агентства. Половников занимал пост министра внутренних дел по Республике Коми с мая 2015 года. В начале 2020 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Половникова отстранили от должности. Следствие полагало, что он получил часть взятки от предполагаемых 25 миллионов рублей.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курганский суд сократил на два месяца срок принудительных работ бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, осужденному за получение взятки, сообщил РИА Новости представитель суда.
В октябре 2021 году суд признал Половникова виновным в получении взятки и легализации денежных средств и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 14,5 миллиона рублей. В июне 2025 года суд постановил заменить оставшуюся часть наказания - три года шесть месяцев и 25 дней - на принудительные работы на тот же срок с удержанием ежемесячно 10% из его зарплаты в доход государства.
В августе текущего года защита подала в суд ходатайство о приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом.
"Ходатайство адвоката удовлетворено... Срок принудительных работ сокращен на два месяца, до трех лет четырех месяцев и 25 дней", - сказал собеседник агентства.
Половников занимал пост министра внутренних дел по Республике Коми с мая 2015 года. В начале 2020 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Половникова отстранили от должности. Следствие полагало, что он получил часть взятки от предполагаемых 25 миллионов рублей.
 
