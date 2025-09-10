Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд заблокировал решение Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Кук
Суд заблокировал решение Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Кук
Суд заблокировал решение Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Кук
2025-09-10T09:10+0300
2025-09-10T09:10+0300
политика
общество
колумбия
сша
дональд трамп
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Судья в американском столичном округе Колумбия Джиа Кобб издала временный запретительный приказ, блокирующий увольнение президентом страны Дональдом Трампом члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук. В августе Трамп отстранил Кук от должности, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. По его словам, у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Кук, в свою очередь, отказалась покидать пост и подала на президента в суд. "Суд введет запрет, предписывающий (председателю ФРС Джерому - ред.) Пауэллу и совету управляющих позволить Кук работать в качестве члена совета во время этого разбирательства", - говорится в документе из электронной базы суда. Как сочла судья, Кук продемонстрировала, что может выиграть поданный ею иск об отмене решения об увольнении. Газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники на прошлой неделе сообщила, что министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Кук. Обвинения в причастности Кук к мошенничеству с ипотекой передал в минюст Билл Пулт, назначенный Трампом директором федерального агентства жилищного финансирования.
общество, колумбия, сша, дональд трамп
Политика, Общество, КОЛУМБИЯ, США, Дональд Трамп
09:10 10.09.2025
 
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Судья в американском столичном округе Колумбия Джиа Кобб издала временный запретительный приказ, блокирующий увольнение президентом страны Дональдом Трампом члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук.
В августе Трамп отстранил Кук от должности, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. По его словам, у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Кук, в свою очередь, отказалась покидать пост и подала на президента в суд.
"Суд введет запрет, предписывающий (председателю ФРС Джерому - ред.) Пауэллу и совету управляющих позволить Кук работать в качестве члена совета во время этого разбирательства", - говорится в документе из электронной базы суда.
Как сочла судья, Кук продемонстрировала, что может выиграть поданный ею иск об отмене решения об увольнении.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники на прошлой неделе сообщила, что министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Кук. Обвинения в причастности Кук к мошенничеству с ипотекой передал в минюст Билл Пулт, назначенный Трампом директором федерального агентства жилищного финансирования.
Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа
Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа
28 августа, 16:58
 
