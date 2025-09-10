https://1prime.ru/20250910/tokaev-862065624.html

Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию

Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию - 10.09.2025, ПРАЙМ

Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию

Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится 12 ноября, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве... | 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится 12 ноября, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. "Двенадцатого ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве.

