Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
2025-09-10T14:00+0300
2025-09-10T14:00+0300
политика
нефть
россия
казахстан
астана
москва
касым-жомарт токаев
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится 12 ноября, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. "Двенадцатого ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве.
нефть, россия, казахстан, астана, москва, касым-жомарт токаев
Политика, Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Астана, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится 12 ноября, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев.
"Двенадцатого ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве.
ПолитикаНефтьРОССИЯКАЗАХСТАНАстанаМОСКВАКасым-Жомарт Токаев
 
 
