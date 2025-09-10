На Западе откровенно высказались об истинной цели ЕС в конфликте на Украине
RS: цель ЕС сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Цель ЕС сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.
"Истинная цель текущих планов коалиции по послевоенному размещению войск на Украине может заключаться в том, чтобы подорвать возможность успешных переговоров о прекращении войны", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это подтверждает европейский подход, например, угроза усиления санкций против России, но не выдвижение какого-либо реалистичного предложения об ослаблении санкций в качестве стимула для урегулирования конфликта.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
