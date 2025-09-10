https://1prime.ru/20250910/ukraina-862066796.html

Киев никак не отблагодарил Варшаву за предоставленную помощь, заявил польский журналист Лукаш Важеха в интервью European Conservative. | 10.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Киев никак не отблагодарил Варшаву за предоставленную помощь, заявил польский журналист Лукаш Важеха в интервью European Conservative."Польша оказывала Украине и украинцам колоссальную помощь с самого начала конфликта. Каждый поляк ощутил на себе ее цену. <…> Наше государство сделало очень многое, но получило от украинской стороны крайне мало", — сказал он.Он также подчеркнул, что страна больше не может позволить себе содержать безработных украинцев, проживающих в Польше, которые не вносят налоговых поступлений. В августе президент Польши Кароль Навроцкий применил вето к закону о социальных выплатах для украинцев, не имеющих работы. После начала специальной операции в Польшу прибыли миллионы украинских беженцев. Парламент страны принял закон, который предоставил этим людям социальные льготы, включая ежемесячное пособие "800+", что составляет 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Действие этого закона носит временный характер и продлевается каждые полгода.

