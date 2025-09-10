https://1prime.ru/20250910/ukraina-862070590.html

"Тысяча провокаций". На Западе запаниковали из-за Украины

Киев может использовать западные гарантии безопасности для вовлечения стран Североатлантического альянса в конфликт, пишет Il Fatto Quotidiano. | 10.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Киев может использовать западные гарантии безопасности для вовлечения стран Североатлантического альянса в конфликт, пишет Il Fatto Quotidiano."Гарантии безопасности от НАТО для Украины позволят Киеву возобновить конфликт, выдумав тысячу провокаций и предлогов и втянув в него все или некоторые из стран альянса", — говорится в публикации.Как считает автор статьи, добиться надежного мира на Украине возможно лишь совместными усилиями европейских стран и государств, входящих в БРИКС. На прошлой неделе в Париже состоялась встреча представителей так называемой коалиции желающих, которую возглавляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность развернуть силы сдерживания на Украине после прекращения боевых действий. Он также отметил, что "коалиция желающих" вскоре начнет работу над юридическими и политическими аспектами обеспечения безопасности Киева. Российское министерство иностранных дел подчеркивало, что любые планы по размещению натовских войск на территории Украины категорически неприемлемы для Москвы и могут привести к резкому обострению конфликта. Ведомство назвало сообщения о возможном появлении контингентов альянса на Украине, озвученные в Лондоне и других европейских столицах, подстрекательством к продолжению боевых действий.

