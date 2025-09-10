Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Ситуация критическая”: в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО - 10.09.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
“Ситуация критическая”: в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
“Ситуация критическая”: в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
В эфире YouTube-канала Welt отставной генерал бундесвера Роланд Катер заявил, что на земле и в воздухе сложилась критическая ситуация для ВСУ. | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Welt отставной генерал бундесвера Роланд Катер заявил, что на земле и в воздухе сложилась критическая ситуация для ВСУ. “Ситуация для Украины в высшей степени критическая. Русские превосходят во всех областях будь то воздушная война с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. &lt;…&gt; На земле все выглядит еще хуже”, — пишется в материале.При этом, как отметил Катер, для российской армии, наоборот, может сложиться еще более благоприятная ситуация после освобождения Красноармейска.По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих и три танка. Российская армия также нанесла поражения складам боеприпасов и пунктам дислокации солдат ВСУ и наемников в 140 районах.
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
02:25 10.09.2025
 
“Ситуация критическая”: в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО

Генерал Катер: на земле и в воздухе сложилась критическая ситуация для ВСУ

© РИА Новости . Андрей Стенин
Украинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Welt отставной генерал бундесвера Роланд Катер заявил, что на земле и в воздухе сложилась критическая ситуация для ВСУ.
“Ситуация для Украины в высшей степени критическая. Русские превосходят во всех областях будь то воздушная война с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. <…> На земле все выглядит еще хуже”, — пишется в материале.
При этом, как отметил Катер, для российской армии, наоборот, может сложиться еще более благоприятная ситуация после освобождения Красноармейска.
По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих и три танка. Российская армия также нанесла поражения складам боеприпасов и пунктам дислокации солдат ВСУ и наемников в 140 районах.
