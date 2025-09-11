https://1prime.ru/20250911/aeroport-862137541.html

Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация. "Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более 5 (пяти) взлетно-посадочных операций в час", - сообщила Росавиация.

