Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара - 11.09.2025
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:25+0300
2025-09-11T16:25+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация. "Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более 5 (пяти) взлетно-посадочных операций в час", - сообщила Росавиация.
16:25 11.09.2025
 
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация.
"Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более 5 (пяти) взлетно-посадочных операций в час", - сообщила Росавиация.
